Incontro sui miasmi: “Il Comune doveva invitare tutte le parti interessate”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma Gianni Lucchina, a capo del gruppo consiliare “Per Gavirate, Groppello, Oltrona, Voltorre” in merito alla riunione tenutasi in Comune nella giornata di ieri, giovedì 14 dicembre sulla annosa questione delle emissioni nella zona di viale Ticino.

Abbiamo letto dalle pagine del Vostro giornale il resoconto dell’incontro svoltosi a Gavirate in merito alla ormai conosciuta situazione dei miasmi.

Abbiamo appreso, dal resoconto giornalistico, che gli Enti Provincia, Arpa e Ats hanno dichiarato il nulla osata per l’autorizzazione ambientale AUA richiesta dalla ditta nella zona di confine tra Gavirate e Bardello. Mi sorprende che il Comune (o i Comuni) faccia da notaio senza nemmeno valutare la opportunità di esprimere ai cittadini se condivide o meno quanto sembrerebbe deciso da tali enti.

Solo per la cronaca, per quanto riguarda le centraline di monitoraggio Arpa aveva già comunicato la decisione di installarle nel corso della Commissione Territorio, in seduta pubblica, svoltasi a Gavirate lo scorso 14 giugno 2017.

Apprendiamo che alla riunione di giovedì 14 dicembre era presente Fare Ambiente (Associazione Ambientalista presentata poche settimane fa in sala Consiliare alla presenza del Sindaco, dell’On. Giancarlo Giorgetti e del Sig. Torreggiani).

Mi domando come mai non siano stati invitati a partecipare alla riunione il Comitato dei cittadini e l’Associazione Amici della Terra sempre presenti alle riunioni e tavoli, anche quelli ufficiali, precedenti.

Gianni Lucchina

Consigliere Comunale.