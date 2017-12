Infiltrazioni e acqua in classe alla Rodari: genitori sollecitano il Comune

A lezione tra i secchi d’acqua e cambiando aula se il maltempo dura qualche giorno: è quello che succede all’interno della scuola elementare del quartiere Prealpi.

Da tempo l’istituto Gianni Rodari di via Toti fa i conti con problemi strutturali e in particolare con le infiltrazioni che peggiorano in caso di pioggia. L’ultimo episodio un paio di settimane fa quando il dirigente scolastico ha contattato il Comune per chiedere un intervento di manutenzione.

L’intervento non è ancora stato eseguito e ancora ieri i bimbi arrivati nelle classi d’angolo del primo piano hanno trovato secchi e pavimenti bagnati.

Proprio ieri mattina su questo tema si è tenuta la chiamata in vivavoce tra il dirigente scolastico, l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni, i tecnici comunali e i rappresentati d’istituto dei genitori. Obiettivo rassicurare mamme e papà sul fatto che gli interventi di manutenzione promessi verranno svolti al più presto. Il Comune ha spiegato come il ritardo sia dovuto alla necessità di assicurare con sistemi di protezione ad hoc gli operai impegnati nell’intervento.

Lo scorso 10 ottobre sempre l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni e Maria Elena Pellicciotta che ha la delega all’Urbanistica, avevano realizzato, con i tecnici comunali, un sopralluogo nella scuola concordando coi genitori “la necessità di azioni di ulteriore sigillatura e rifacimento dei canali di scolo del tetto per favorire il defluire della acqua piovana”.