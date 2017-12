Informazioni e opinioni su IQ Option

Prima di decidere se utilizzare IQ Option è bene capire in quale modo funziona questo portale. Innanzitutto, è opportuno sottolineare che si tratta di un broker virtuale ideale per effettuare delle operazioni connesse all’universo delle opzioni binarie.

IQ Option ha numerose caratteristiche che vale sempre la pena prendere in considerazione e che lo rendono molto positivo per di utenti ogni giorno. Tra i fattori più importanti che determina la scelta di Iq Option, c’è la possibilità che offre di aprire un conto di prova gratuita e con poche restrizioni.

Questo portale infatti parte di un deposito molto basso di almeno 10 euro e che rappresenta la quota minima da investire per iniziare ad operare nel mercato del trading delle opzioni binarie. Già partendo da 1 euro però, ci si potrà immergere nel mondo del trading ed è un’ottima opportunità per coloro che hanno poca esperienza in questo campo.

Questo broker virtuale viene regolamentato dall’Unione Europea attraverso la Cysec.

Il metodo di funzionamento di Iq Option

Questo portale garantisce l’utilizzo di 4 tipi di opzioni ed anche di alcune varietà secondarie garantendo un aiuto passo dopo passo, grazie ad un servizio clienti affidabile e che guiderà anche i meno esperti di questa categoria. Grazie all’utilizzo di una piattaforma come IQ Option, sia la possibilità di ottenere un rendimento fino al 91% e quindi i vantaggi sono assicurati. Per dettagli vai sul sito Tradingiqoption.com

Perché utilizzare IQ Option per il trading online

IQ Option è un broker virtuale molto diffuso ed è utilizzato da un gran numero di traders provenienti da tutto il mondo. A partire dal 2013 questa piattaforma di trading online è stata registrata e si è diffusa nel corso del tempo, grazie anche all’aiuto di partner ufficiali di grossa portata. È un broker virtuale diffuso in 28 paesi, non solo europei ed inoltre è garantito dall’amministrazione della sezione Europea, pure avendo sede legale a Cipro.

La prima cosa da sottolineare è che si tratta di un mercato assolutamente legale in quanto viene garantito da tutti i numeri di licenza obbligatoria per legge. Quando ci si approccia a questo tipo di settore, trovare un broker che abbia tutti i dati facilmente reperibili e legalmente validi è davvero importante e in questo caso IQ Option garantirà una valutazione oggettiva di quelle che sono le informazioni in merito.

Il mercato del trading online, come funziona su IQ Option

Il mercato del trading online permette di garantire un investimento con le opzioni binarie. In pratica si andrà ad investire su delle somme o degli indici, in un intervallo di tempo ridotto e prefissato cercando di stimare se il valore sarà maggiore o minore rispetto alla data in cui avete effettuato la vostra puntata. In realtà, si tratta di una procedura che è molto simile a quella del gioco d’azzardo ma di fatto, affidandosi ad una piattaforma come IQ option, si riuscirà a capire in che modo si muovono i mercati analizzando una serie di fattori. È per questo che scegliere questa tipologia di piattaforma è sempre un’ottima soluzione in quanto ci sono delle funzioni specifiche destinate proprio alla formazione degli utenti che devono imparare passo dopo passo a studiare quelli che sono i movimenti del mercato.

Tenendo presente infatti il valore degli indicatori si riuscirà a capire facilmente quale potrebbe essere l’operazione fluttuante del mercato più caratteristica e specifica. In questo modo, la vittoria non sarà soltanto un “terno al Lotto” o un caso, ma frutto di uno studio approfondito in merito al delicato mondo delle opzioni binarie. IQ Option infatti garantisce anche la formazione in merito a quelli che sono gli strumenti principali da utilizzare e questo è sicuramente un vantaggio da prendere in considerazione, così come la chiarezza dei prezzi preimpostati.

Il pagamento sul portale IQ Option

Molti hanno dei dubbi circa la correttezza del pagamento del portale IQ option. In realtà, possiamo accertare fin dai primi istanti che si tratta di una procedura molto trasparente e che permette agli utenti di venire a conoscenza di tutte le modalità di prelievo fin dal primo deposito.

Per quanto concerne i pagamenti, diciamo innanzitutto che la procedura per il prelievo dura 3 giorni ed in più qualunque tipo di problema si può avere nel frattempo può essere facilmente risolto da un valido strumento di supporto.

È anche possibile iniziare a muovere i primi passi online grazie a un conto di prova di IQ Option che vi permetterà di accedere a una versione limitata della piattaforma ma che comunque vi concederà numerose opportunità e vi insegnerà a muovere i primi passi. Da sottolineare anche un altro vantaggio di questa piattaforma, ovvero la sua interfaccia 4.0.

E’ un’interfaccia accessibile praticamente fin dai primi minuti del suo utilizzo e ha tantissime funzioni e strumenti didattici utilissimi soprattutto per i neofiti. Vi darà l’opportunità di accedere facilmente ai dati specifici delle operazioni da effettuare e in più, sempre accesso al grafico principale.

I buoni di IQ Option

Un altro motivo per cui vale la pena utilizzare la piattaforma IQ Option è che garantisce sempre dei buoni e delle offerte speciali e quindi se è vero che ci sono dei rischi come nel gioco d’azzardo è anche vero che si potranno effettuare degli investimenti interessanti approfittando anche di quote vantaggiose. È grazie a tutti questi elementi già citati che quando si parla di IQ Option in realtà si ha a che fare con una piattaforma davvero positiva e che viene apprezzata da tutti gli esperti del settore.