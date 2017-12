Iniziati i lavori sul torrente Colmegnino

Oggi sono partiti i lavori di pulizia e di messa in sicurezza del tratto finale del torrente Colmegnino che attraversa l’abitato di Colmegna.

«L’intervento consiste nel taglio e nella rimozione de!la vegetazione presente in alveo, con movimentazione del materiale litoide accumulatosi in questi anni per migliorare il deflusso delle acque. – commenta il Consigliere Antonio Palmieri, Capo Gruppo Lega che ha seguito l’iter per la realizzazione dell’intervento – Il lavoro si è reso possibile grazie ad un contributo di Regione Lombardia che ha stanziato 21.000 euro circa. Ringrazio Regione Lombardia, in particolare STER Varese per la collaborazione fattiva e l’ufficio tecnico del Comune di Luino che hanno reso possibile l’intervento, in considerazione anche delle attuali condizioni favorevoli del torrente a seguito della siccità di questi mesi. Queste opere sono importanti in merito alla prevenzione del dissesto idrogeologico. A fronte di ciò, questa Amministrazione non intende sottovalutare l’esigenza di effettuare altri interventi sul reticolo idrico».

Il torrente Colmegnino, appartiene al reticolo idrico principale regionale, è lungo sei chilometri nasce nel Comune di Dumenza e si getta nel Lago Maggiore a Colmegna, frazione di Luino.