Investì e uccise due sposini, a maggio il processo

Il giudice Luisa Bovitutti, a settembre scorso, aveva respinto il patteggiamento ad una pena di 3 anni chiesto dal legale di Rubil Behri, il 25enne albanese che la sera dell’11 luglio 2015 con la sua auto si scontrò con lo scooter sul quale viaggiavano il 36enne Mario Cocco e la moglie Michela Furnari di 38, uccidendoli.

La coppia stava tornando a casa, verso Cairate, dopo aver fatto visita ai nipoti. Mentre viaggiavano lungo la via che collega Cassano Magnago a Busto Arsizio, si sono trovati davanti l’auto di Rubil, che guidava sotto effetto di cocaina, mentre sorpassava una fila di auto, invadendo la carreggiata sui cui viaggiava lo scooter guidato da Cocco. L’impatto fu violentissimo e i due, sposati da pochi mesi, non sopravvissero.

Nei giorni scorsi il giudice per l’udienza preliminare Nicoletta Guerrero ha rinviato a giudizio il giovane. L’avvocato di parte civile, Tiberio Massironi, ha commentato positivamente la decisione del giudice di andare a dibattimento: «Solo per una questione di tempo all’imputato non è stato possibile contestare l’omicidio stradale, reato che è stato introdotto qualche mese dopo – spiega il legale – inoltre l’atteggiamento tenuto anche sui social dove Behri è solito postare foto di belle macchine e di vacanze al mare, non ha aiutato a rassenerare l’animo di chi ha perso ciò che ha di più caro» .