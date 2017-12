Investire copiando da altri trader, con eToro si può

La rivoluzione del trading online

Ammettiamolo: siamo tutti affascinati dall’idea di fare soldi facili. Che si sia più o meno abbienti, prima o poi ci sarà capitato di trovarci in una situazione in cui qualche soldo in più ci avrebbe fatto molto comodo.

Fino a poco tempo fa la possibilità di un guadagno in tempi brevi era praticamente un’utopia. Considerando poi che la probabilità di far fruttare i propri risparmi oggi è quasi pari a zero, diventa una questione di necessità e di forza maggiore trovare qualche altro mezzo per far quadrare i conti a fine mese.

E se abbiamo sempre sentito parlare di borsa, traders, investimenti, opzioni binarie, e questi argomenti ci hanno sempre affascinato, ma senza in realtà permetterci di addentrarci troppo nei loro meandri perché troppo ostici, beh, se così fosse, allora potremmo seriamente considerare l’idea di fare un piccolo esperimento su una nuova piattaforma di trading online, e cioè eToro.

Si tratta di una novità assoluta che prende il nome di “copytrading”, ovvero la possibilità di copiare, letteralmente, gli investimenti fatti da altri esperti del settore che operano sulla nostra stessa piattaforma. Potremmo affermare che eToro è, in effetti, il primo esperimento di “social trading” in assoluto.

Ma che cos’è il social trading?

Abbiamo tutti sperimentato l’efficacia di modelli come Facebook, Instagram e Twitter come rete di comunicazione sociale virtuale. Alle volte questi nuovi format si sono rivelati addirittura più efficaci di quelli tradizionali in alcuni ambiti lavorativi, vista la loro praticità, velocità ed efficienza. L’idea di eToro è stata proprio quella di applicare questo modello, osando un bel po’, anche nel campo finanziario, ottenendo una rivoluzione nel trading online.

Se prima si diceva che fare trading è per tutti, oggi lo si può affermare con ancora maggiore enfasi: basta creare un account eToro, consultare i profili dei maggiori e più affidabili traders presenti sul sito, e quindi fare il loro stesso gioco, copiando le loro scommesse.

Il sistema permette addirittura di farlo, dopo aver scelto i propri punti di riferimento, in maniera del tutto automatizzata: questo garantisce maggior relax per l’utente, che non deve stare tutto il giorno connesso alla piattaforma, e il tutto anche con un certo margine di sicurezza, potendo impostare un limite di perdita oltre il quale non seguire più l’investitore preso ad esempio.

Come si può creare un account su eToro?

Non c’è niente di più semplice e l’operazione si effettua in soli pochi minuti. Il primo passo è accedere al sito di eToro, che richiede pochissime informazioni per la registrazione di un account.

E’ bene preparare una copia in formato .pdf dei propri documenti, in particolare della carta di identità e del codice fiscale, che saranno richiesti in fase di registrazione, assieme alla propria email.

Ciò fatto basta effettuare il primo versamento di denaro e l’account sarà attivo, permettendoci di cominciare la nostra attività di trader.

Vantaggi per chi decide di investire su eToro

Esperienza: come già accennato, non è più necessario essere economisti esperti per far fruttare i propri investimenti, ma con eToro basta avere la giusta attenzione nella scelta degli esperti da seguire e, quindi, copiare. Il capitale: una volta, per poter anche solo immaginare di investire in borsa, bisognava avere da parte una cospicua quantità di denaro, da mettere a disposizione per il “gioco” e col rischio di non rivederla più. Oggi non è più così: basta infatti un versamento minimo (molto variabile a seconda delle regioni del mondo, ma a volte anche di soli 50 dollari) per iniziare a fare trading come un vero professionista. Il tempo: qualsiasi altro sistema di investimento richiede una notevole quantità di tempo alla ricerca di informazioni sull’andamento dei mercati, analisi e studio dei risultati trovati, scelta delle mosse da fare, e così via. Con eToro non c’è più bisogno di fare tutto ciò: si può benissimo guadagnare anche mentre si pensa ad altro, basta scegliere quanto capitale investire e in “chi”, piuttosto che in “cosa”. Sarà il sistema a fare il resto. Non siete ancora convinti? Potete creare un account gratuitamente e utilizzare del denaro virtuale fornito dallo stesso sito per effettuare svariate prove; non è neppure necessario effettuare subito il primo versamento per sfruttare questa funzione: quando avrete la giusta confidenza con la piattaforma potrete finalmente cimentarvi nel sistema e iniziare a fare soldi comodamente seduti sul vostro divano di casa.

Dunque se avete un piccolo o un grande capitale da investire, se avete la necessità di fare soldi o se semplicemente siete arsi dalla passione di mettere a frutto quello che avete guadagnato investendolo in modo nuovo e più intelligente, prendete in considerazione il broker eToro, il nuovo modo di fare trading online.