Settantottenne investita davanti al Municipio

Investita davanti al Municipio: è successo lunedì pomeriggio alle 17 ad un’anziana saronnese di 78 anni ricoverata ora all’ospedale di Legnano per gli accertamenti e le cure del caso.

E’ successo in via Marconi all’attraversamento che permette di lasciare piazza Repubblica per raggiungere via Mazzini o via Garibaldi per entrare in centro a piedi. Era proprio quello che stava facendo l’anziana quando è stata travolta da un Opel Mokka.

La conducente è subito scesa per prestare aiuto e si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovello Porro ed una pattuglia della polizia locale. Oltre a rilevare l’incidente i vigili hanno provveduto a deviare il traffico anche se nell’intera area a ridosso del centro si sono formate lunghe code e rallentamenti.

Come detto l’anziana è stata portata all’ospedale di Legnano era cosciente ma lamentava dolori agli arti inferiori e al capo.