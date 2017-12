iononsprecoperchè parla varesino

Il portale #iononsprecoperché presentato nella mattina del 18 dicembre 2017 alla Camera dei Deputati dall’onorevole Maria Chiara Gadda parla varesino. Non solo perchè è una idea dell’onorevole di Fagnano Olona, ma anche perchè tra le prime quattro storie riportate nel sito come esempio di pratica benefica antispreco, c’è un progetto varesino, quello de “Il dono”.

LA STORIA DEL DONO

Nato il 12 ottobre 2014, quello de “Il Dono” é un laboratorio straordinario: «La nostra iniziativa è nata perché avevamo, presso il Banco Nonsolopane, grandi quantità in particolare di agrumi freschi che si faceva fatica a smaltire: è stata da questa esigenza che è nata l’idea del laboratorio – spiega la responsabile, Nicoletta San Martino – Qui lavoriamo la frutta donata e produciamo confetture che vengono poi inserite come dono nei pacchi che Nonsolopane distribuisce alle famiglie bisognose. Dopo i primi aggiustamenti, il laboratorio – che vede al lavoro per la produzione delle marmellate una ventina di volontari, tra cui anche alcuni richiedenti asilo – ha raggiunto una produzione media di circa 1o00 vasetti al mese, a fronte di una necessità di Nonsolopane di circa 800. Per questo abbiamo cominciato anche ad offrirli all’esterno. Ora di vasetti ne produciamo 1400». Da qui la storia di Il Dono, una marmellata buona due volte.

I MOTIVI DEL PORTALE #IONONSPRECOPERCHE’

«Le leggi non hanno soltanto un ruolo regolatorio, possono condizionare e orientare usi e costumi – spiega l’onorevole Gadda – Per affrontare seriamente la sfida della sostenibilità, è necessario agire anche sul fronte della prevenzione, dell’educazione e dell’informazione perché le nostre modalità di acquisto, consumo e conservazione dei prodotti hanno un forte impatto sui numeri dello spreco».

Ed è proprio da questo che è nato il progetto di #ionosprecoperche presentato oggi 18 dicembre alla Camera: «girando l’Italia in tutti questi mesi, ho ascoltato associazioni, cittadini, aziende, amministratori locali, e ho colto in tutti un grandissimo entusiasmo nel volere condividere la propria storia, e il desiderio di conoscere e applicare le opportunità offerte dalla Legge antisprechi. Per questo motivo ho deciso di creare una piattaforma per divulgare le potenzialità di una legge che oggi ciascuno può applicare con grande semplicità». E tra le storie che queste potenzialità la spiegano, c’è anche la piccola grande storia varesina.

UN TEMPORARY STORE NATALIZIO PER LA MARMELLATA DE IL DONO

Le marmelllate raccontate nel portale possono essere acquistate in questi giorni nel loro due temporary store di Varese. Il primo, condiviso con Avsi, che negli stessi locali propone presepi artistici, è aperto in via Romagnosi angolo piazza Podestà nell’ex locali dello Iat: resterà aperto fino al 23 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con orario continuato al sabato.

Il secondo è in piazza Monte Grappa, in quello che fu l’info Point, con orari che vanno dalle 11 alle 12,30, e dalle 15 alle 18, con orario continuato il sabato. Informazioni si ottengono anche sulla pagina facebook di Nonsolopane.