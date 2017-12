Iscritti del PD in assemblea con l’on Guerini

L’assemblea plenaria degli iscritti al Partito Democratico della provincia di Varese si è riunita a Somma Lombardo alla presenza del Coordinatore della Segreteria Nazionale del PD on. Lorenzo Guerini e del Segretario Regionale PD Alessandro Alfieri.

Durante la mattinata si sono alternati interventi degli iscritti che hanno evidenziato l’importanza delle sfide che attendono il Partito Democratico.

«Brexit, Trump, Macron – ha spiegato Guerini – ci danno la cifra di come il mondo sia cambiato. Un partito come il nostro – nella grande famiglia socialista – deve porsi come obiettivo quello di pensare a sé come strumento di partecipazione alla vita politica del Paese. Dobbiamo parlare all’Italia, che vuole lavorare con coesione, unità, lavoro comune».

«L’assemblea di questa mattina – ha commentato il Segretario Provinciale PD Astuti – ha rappresentato un momento di forte e aperto confronto fra tutti gli iscritti della nostra provincia. La comunità democratica, in provincia di Varese, è dinamico ed è perno fondante della nostra rete. Gli oltre 75 circoli, le 10 aree omogenee, stanno lavorando intensamente nella costruzione del programma per le elezioni regionali facendo emergere le specificità di ogni area. È grazie al lavoro dei nostri iscritti che è possibile il finanziamento delle attività quotidiana della nostra organizzazione. Altro perno decisivo sono i Giovani Democratici che, con originalità e forte spirito di squadra, sono presenti sul territorio e nelle amministrazioni locali. Ringrazio molto Lorenzo Guerini per la sua presenza che ha aiutato la nostra comunità nelle riflessioni sulla contingenza politica che stiamo vivendo. Ringrazio molto anche Alessandro Alfieri – Segretario Regionale PD – che dimostra costantemente la sua vicinanza al territorio con la presenza e l’attenzione alle istanze della nostra comunità».

«Il Partito Democratico – ha concluso il segretario lombardo Alfieri – è e ha l’obiettivo di essere attore fondamentale di un centrosinistra plurale e che si pone come forza credibile e affidabile di Governo. Gli oltre seimila amministratori di centrosinistra lombardi ne sono una testimonianza concreta. Il Partito Democratico è protagonista di un campo democratico che vuole governare il cambiamento e non farsi guidare dalla paura. È con grande convinzione, infatti, che annuncio una manifestazione per il prossimo 9 dicembre a Como contro ogni forma di intolleranza per dire con chiarezza basta a atti intimidatorie. Sarà una manifestazione che vedrà il forte coinvolgimento di forze sociali, del volontariato e dell’associazionismo».