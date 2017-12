It’s Christmas Time

Come ogni anno il tanto atteso Natale sta finalmente arrivando!

Spesso quando si pensa a quel regalo fare a un’amica, di va nel panico, perché hanno praticamente tutto, sono esigenti e sorprenderle con il regalo adatto non è per niente facile.

Per questo motivo anche quest’anno ho pensato di darvi un piccolo aiuto mostrandovi qualche idea regalo fashion e alla portata di tutti direttamente dal Centro Lugano Sud.

Occhiali, non ne abbiamo mai abbastanza e noi donne in particolare, amiamo cambiarli spesso, per abbinarli di volta in volta ai diversi outfit.

Per chi invece vuole andare a colpo sicuro può sempre puntare sul regalo dei regali: un viaggio! Da ErreKappa Travel troverete sicuramente quello che farà al caso vostro con un’ampia scelta di destinazioni e di cofanetti regalo J E perché no, in questo caso una nuova valigia di Carpisa non farebbe male!

Ragazze, è giusto ricordare che anche durante lo shopping natalizio, il proprio look non va dimenticato! Andare in giro per i negozi a comprare i regali non è cosa semplice e per questo motivo bisogna vestirsi comode, coperte, ma allo stesso tempo trendy&cool!

Buon shopping

Sabina