In piazza Podestà tutti i colori dello Ius Soli

Un presidio colorato, in piazza del Podestà, domenica 10 dicembre, è stato quello che ha organizzato il Coordinamento Immigrati Cgil Varese e la rete del Coordinamento di Varese per lo Ius soli.

Un presidio per il si, per permettere di far ottenere la cittadinanza a chi nasce e cresce in Italia. «Il nostro obiettivo è fare la nostra parte rispetto alla normativa, che è stata calendarizzata all’ultimo posto tra le discussioni al Senato, affinchè venga approvata e non si debba ripartire da capo in una nuova legislatura – spiega Jacques Amani, del Coordinamento Immigrati Cgil Varese – Viviamo in un continente che decresce, non c’è nessun motivo perché bambini nati qui non siano italiani. Non stiamo parlando di immigrati dell’ultim’ora, ma di bambini nati e cresciuti in Italia, con amici italiani e riferimenti culturali italiani»

Va sottolineato che «l’iniziativa di oggi era programmata da tempo da Cgil e coordinamento associazioni migranti – spiega Umberto Colombo segretario provinciale della Cgil – Nel frattempo poi la proposta di legge è finita all’ultimo posto, così abbiamo deciso di insistere per quello che è un diritto fondamentale».

La scelta di farlo in una domenica prenatalizia è per «Cercare di spiegare con serenità di cosa si tratta. continua Colombo – Basterebbe parlare con i bambini e i loro amici per dimostrare nel concreto che stiamo parlando di persone integrate nella provincia di Varese. E poi vogliamo cercare di fare una corretta informazione: si parla tanto della democrazia degli Stati Uniti e del Canada, entrambi presi ad esempio. Perché non farlo anche in questo caso? Loro questa regola ce l’hanno».