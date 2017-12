Jack Kerouac: folla all’inaugurazione

Grandissima partecipazione di pubblico alla’inaugurazione della mostra Kerouac. Beat painting al Museo Maga di Gallarate.

“Nessun confine tra vita e arte” è l’esperienza vissuta dal grande scrittore statunitense che in questa mostra svela il alto pittorico della sua sua produzione con disegni, dipinti e schizzi oltre alle sperimentazioni dietro la macchina da presa o i contributi degli amici Robert Frank ed Ettore Sottsass.

In una Sala degli Arazzi gremita di pubblico hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione il Sindaco di Gallarate Andrea Cassani, il Presidente Fondazione Silvio Zanella Sandrina Bandera, il Sottosegretario on. Ilaria Borletti Buitoni , il Presidente Regione Lombardia – avv. Roberto Maroni, il Presidente del Consiglio Regionale Raffale Cattaneo, Il Console per laStamap e Cultura Kim Natoli, il Presidente Amici del MA*GA Luca Missoni e i curatori della mostra Emma Zanella (direttore del MA*GA) e Alessandro Castiglioni oltre alla partecipazione speciale di John SHEN-SAMPAS Executor of Jack Kerouac Estate, Greenwich e il regista Peter Greenaway.