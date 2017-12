Jacopo diplomato alla Scuola internazionale di cucina italiana

C’è anche Jacopo Maggi, di Gavirate tra i diplomati del Corso Superiore di Sala, Bar e Sommellerie della Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Insieme con altri 19 ragazzi provenienti da tutta Italia, Maggi ha svolto il periodo di stage presso il Ristorante “Il Portico”, ad Appiano Gentile, al servizio dello chef Paolo Lopriore.

Al termine del percorso sono stati 20 i nuovi professionisti dell’accoglienza, una figura che coniuga padronanza del galateo, arte del servizio, stile, tecnica e conoscenza delle materie prime e dei vini.

L’impegno profuso da ALMA per la formazione dei professionisti di sala è sostenuto dalla collaborazione di importanti strutture: gli studenti della V edizione del Corso Superiore di Sala, Bar e Sommellerie hanno infatti avuto l’opportunità di svolgere esperienze di stage pressoristoranti due e tre stelle Michelin, come “Dal Pescatore”, “Enoteca Pinchiorri”, “Osteria Francescana”, “Don Alfonso 1890”, “Vissani” e presso strutture di grande prestigio all’estero, in Francia (“Plaza Athénée” a Parigi, “Georges Blanc” a Vonnas e “Troisgros” a Roanne), Regno Unito (“Le Gavroche” e “The Waterside Inn”), Spagna (“El Celler de Can Roca”, a Girona) e Danimarca (“Stud!o” a Copenaghen).