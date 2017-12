Kerouac, l’arte della Beat Generation al Maga

Il suo romanzo più famoso “On the road” ha segnato un’intera generazione, quella beat generation americana che vide proprio in quel viaggio il vero senso di libertà e un nuovo modo di vivere il presente. Jack Kerouac è una vera e propria icona letteraria, uno dei personaggi più influenti del Novecento che ha saputo rivoluzionare la narrativa contemporanea, inaugurando un vero e proprio genere di scrittura.

Il Museo Maga di Gallarate, a partire da sabato 2 dicembre, presenta per la prima volta in Italia, una mostra inedita che svela la sua opera pittorica, il lato meno conosciuto dello scrittore ma altrettanto importante finora esposto solo al Whitney Museum of American Art di New York, al Centre Pompidou di Parigi e al ZKM di Karlsruhe.

Il museo di Gallarate entra così in un un ristretto gruppo insieme a spazi espoositivi di importanza mondiale, grazie al lavoro della direttrice Emma Zanella, la presidente della fondazione ‘Silvio Zanella’ Sandrina Bandera e il curatore della mostra Alessandro Castiglioni.

Aprono la mostra alcuni disegni inediti del celebre regista gallese Peter Greenaway, che sarà personalmente presente domani all’inaugurazione, ispirati proprio ai racconti di Keroauc oltre ad alcuni scatti fotografici di Robert Frank ed Ettore Sottsass.

A testimoniare la trasversalità della ricerca dello scrittore il cortometraggio ‘Pull My Daisy’ realizzato dallo stesso Kerouac insieme a Robert Frank e Alfred Leslie, e dove compaiono pilastri della Beat Generation come Allen Ginsberg e Gregory Corso.

Il progetto è stato presentato questa mattina alla presenza del Sindaco di Gallarate Andrea Cassani e l’assessore alla cultura Isabella Peroni; i fratelli Sciolli, i collezionisti che hanno scelto il Maga per esporre le proprie opere, e John Sampas, executor della Jack Kerouac Estate.

‘Sono molto contento di presentare i dipinti di Kerouac in Italia – ha affermato Sampas – sono sicuro che lui avrebbe apprezzato moltissimo’. Egli sarà presente in Museo anche domenica alle 17 insieme a Greenaway.

Il percorso della mostra permette una rilettura dell’opera di Keroauc. Grazie ai suoi disegni e ai suoi dipinti è possibile conoscere infatti nel profondo alcuni temi importanti della sua biografia: dalla scomparsa prematura del fratello alle nuove tendenze della New York degli anni Sessanta.

Una mostra trasversale che attraversa la sua prosa spontanea, la sua concezione della modernità e la fuga dalla stessa, la sua pittura peculiare e, più in generale, la complessa personalità di uno dei più grandi personaggi del secolo scorso. A corredo della mostra un catalogo edito da Skira con contributi di Arnaldo Pomodoro, Franco Buffoni, Virginia Hill ed Enrico Camporesi.

La mostra è realizzata con il sostegno di Ricola, Heritage Art Foundation e in collaborazione con il Rivellino LDV, Locarno (CH).

KEROUAC. BEAT PAINTING

3 dicembre 2017 – 22 aprile 2018

Inaugurazione: sabato 2 dicembre ore 18.30

Museo MA*GA

Gallarate, Via E. de Magri 1

Tel. +39 0331 706011

info@museomaga.it

www.museomaga.it

Orari: Lunedì chiuso, Martedì-venerdì, 9.30|12.30 – 14.30|18.30.

Sabato e domenica, 11.00|19.00

E’ possibile visitare la mostra anche il lunedì e dal martedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30 solo su prenotazione: Tel. +39 0331 706091 – progettispeciali@museomaga.it; +39 0331 706031 – mostre@museomaga.it