La barista che accompagna i clienti stranieri all’albergo: “Non si trovano taxi”

Rosy Morgese gestisce il bar Sempre Pronto di piazza San Giovanni e chiude il suo 2017 con un po’ di amarezza. In questi giorni di festività natalizie, infatti, si è dovuta scontrare con la dura realtà della carenza di Taxi in quella che spesso viene citata dagli amministratori come la “sesta città della Lombardia”.

Se lo è per abitanti, infatti, Busto Arsizio spesso non lo è per alcuni servizi. Tra questi, sicuramente, il Taxi è quello più carente. In almeno tre casi ha dovuto accompagnare personalmente alcuni turisti stranieri che hanno passato la serata nel suo bar, all’albergo: «In questo modo ho evitato una brutta figura alla città» – sottolinea.

Ecco di seguito il suo sfogo su Facebook:

Ci vantiamo di essere un paese da 100.000 abitanti, che siamo un esempio nella Lombardia, che abbiamo il BAFF, e tutto quello che gira intorno alla Regione. E poi in questi giorni mi arrivano al bar, per tre sere diverse, degli stranieri che dopo aver passato una bella serata mi chiedono di prenotare un Taxi. Per ben tre sere diverse il servizio non è stato disponibile. Sapete come ho risolto? Che la sottoscritta, per non far fare delle figure di m… alla nostra città, ha fatto la splendida ed ha accompagnato le persone all’ albergo. Ma io dico… STIAMO SCHERZANDO??? Sig. Emanuele Antonelli mi auguro che Lei intervenga e che obblighi alla disponibilità e reperibilità il servizio TAXI.

Il problema sollevato da Rosy è reale ed è causato dalla presenza dell’aeroporto di Malpensa che attira tutti i tassisti della zona per una questione di convenienza: corse assicurate (o quasi) e introiti maggiori. La commerciante si appella al sindaco Emanuele Antonelli perchè possa intervenire per riuscire ad ottenere la copertura del servizio.