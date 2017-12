La battaglia di Ornella per riavere suo nipote Cristian

Ornella Mainetti, nonna del piccolo Cristian portato via dalla madre in Russia, è una donna che non si arrende e nei giorni scorsi è arrivata nella città di Chelyabinsk insieme all’inviato delle Iene Luigi Pelazza per vedere il suo nipotino.

Dopo mesi di attesa la donna di Mornago, a cui il piccolo era stato affidato dai servizi sociali a causa della difficile relazione tra i due genitori, lo ha ritrovato a casa dei nonni materni nel centro sui monti Urali. La sottrazione del minore è avvenuta il 19 agosto scorso da parte della madre e da allora di lui non si è saputo più nulla se non il fatto che la donna lo ha portato dai genitori (qui la cronistoria).

Arrivati davanti al portone della casa, però, ai due non è stato permesso di entrare e vedere il bambino. Il nonno materno, infatti, ha negato l’accesso sia alla donna che a Pelazza e solo la Polizia, chiamata dalla Mainetti, ha potuto accedere all’abitazione.

Ora la signora è tornata in Italia e si sta organizzando per un nuovo viaggio nella città russa, accompagnata da un legale, per poter avviare le procedure necessarie a far valere il proprio diritto di nonna affidataria e riportare, così, il piccolo in Italia.

Del caso è stata informata la Farnesina e l’ambasciata italiana in Russia: entrambi gli enti hanno detto che faranno tutto il possibile per far rispettare la decisione del tribunale italiano che ha affidato il bambino ai nonni paterni.

La vicenda non è passata inosservatra nella città russa ed è stata seguita e riportata anche da diversi giornali locali della zona di Chelyabinsk.