La Bcc Don Rizzo ha acquisito attività e passività della Bcc paceco

Dal 1 dicembre la banca di credito cooperativo “Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale” ha acquisito le attività e le passività della azienda banca di credito cooperativo “Sen. Pietro Grammatico” di Paceco (Trapani) nell’ambito di una complessa operazione che ha visto l’intervento del fondo temporaneo delle bcc (costituito ai sensi della legge di riforma del credito cooperativo) e quindi di risorse finanziarie esclusivamente private.

L’intervento è stato realizzato in pieno accordo con i commissari straordinari e con l’autorità giudiziaria. L’azione della magistratura attraverso l’amministrazione giudiziaria, coadiuvata dalla gestione commissariale disposta dalla Banca d’Italia, ha consentito la “bonifica ambientale” della Paceco e la realizzazione dell’operazione in massima sicurezza per la banca Don Rizzo e per lo stesso Fondo Temporaneo.