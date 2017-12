La Biblioteca riapre all’Antico cascinale lombardo

Una bella novità in arrivo per i lettori di Cantello. Sabato 16 dicembre la biblioteca comunale riapre in una nuova e bellissima sede, all’Antico cascinale lombardo di via Monastero. I lavori di trasferimento, iniziati in novembre, sono ormai completati, e la biblioteca è pronta ad iniziare una nuova avventura.

«La Biblioteca che, a partire dal 23 novembre scorso era stata chiusa al pubblico per consentire i lavori di trasferimento presso la nuova sede dell’Antico cascinale lombardo, riaprirà le porte – dice la bibliotecaria Isabella Antico – Ma che porte!, viene da dire, quando, dopo l’ingresso nel cortile, che sarà consentito ai soli pedoni, si accede alla struttura vera e propria attraverso l’entrata centrale che unisce, in un armonico raccordo, l’ala più antica dello stabile alla zona di recente costruzione».

Travi in legno del Settecento e muri con pietra a vista accoglieranno gli utenti che, dall’ingresso, si dirigeranno a sinistra, verso la reception per poi essere introdotti nella sala ragazzi, ampia, luminosa e dotata di tavoli per la lettura e lo studio.

Proseguendo si arriva nella sala bambini, dove un imponente camino accoglie gli utenti più piccoli e permetterà, in futuro, una serie di attività di lettura realizzate nell’ospitale cornice dell’antica sala.

«Alla destra dell’ingresso si snodano, invece, i moderni spazi della sala adulti – racconta Isabella – dove sarà possibile consultare sia la narrativa che la saggistica in un ambiente elegantemente arredato, luminoso e silenzioso, al riparo dalla più rumorosa area destinata ai bambini. Anche in questo spazio sarà presente un banco reception con personale istruito a fornire informazioni».

Percorrendo la scala che porta al primo piano, gli utenti troveranno anche una sala caffè, per rilassarsi e scambiare quattro chiacchiere confortati da una bevanda calda.

«L’intero stabile del cascinale si prefigge l’ambizioso obiettivo di diventare, per i cantellesi, un vero e proprio polo culturale ed infatti, oltre allo spazio riservato alla Biblioteca in senso stretto, offre una serie di spazi tra cui sale di diverse dimensioni che potranno essere utilizzate per eventuali attività di lettura per piccoli gruppi, fino ad arrivare ad una vera e propria sala conferenze, capace di ospitare circa ottanta persone, che sarà utilizzata per iniziative culturali estese ad un più ampio pubblico».

La Biblioteca, nella nuova sede di via Monastero n. 7, sarà aperta a partire da sabato 16 dicembre alle 9, secondo i seguenti orari: martedì 14-18, giovedì 14-18, venerdì 10-12.30 e sabato 9-12.30.