La Bocconi è la sesta miglior business school in Europa

Dai master ai corsi per manager, grazie ai risultati positivi ottenuti da Bocconi e SDA Bocconi School of management nei vari ranking di Financial Times del 2017 l’ateneo si conferma al sesto posto fra le migliori business school europee nella classifica pubblicata oggi dal quotidiano britannico.

Il ranking viene stilato infatti partendo dai risultati ottenuti dalle scuole europee in quattro dei cinque ranking che realizza durante l’anno. Nel ranking dei migliori Masters in management Bocconi è salita al 10° posto al mondo mentre l’Mba di SDA Bocconi si è confermato al 9° posto in Europa.

L’Executive Mba di SDA, impartito in italiano, è salito al 33° gradino in Europa e nella classifica dell’executive education, i corsi per manager, la business school ha conquistato il 3° posto in Europa per i corsi su misura. Non è inclusa nel calcolo di questo ranking dei ranking, invece, la classifica dei Masters in Finance dove la Bocconi si è piazzata 7a al mondo.