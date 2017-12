La Canottieri Luino si affida all’esperienza di Renato Gaeta

La Canottieri Luino ha un nuovo capo allenatore, volto già notissimo in provincia di Varese per quanto riguarda lo sport del remo. Si tratta infatti di Renato Gaeta, 58enne tecnico di origine napoletana, pronto a mettersi al servizio della società più a nord del territorio per proseguire in quella crescita che contraddistingue la società del presidente Luigi Manzo.

Gaeta in passato ha già guidato sia la Canottieri Varese sia la Canottieri Monate: nel club della Schiranna ha lavorato in due periodi, tra il 1990 e il 2002 e tra il 2004 e il 2010 contribuendo alla formazione di tanti atleti, compresi quelli arrivati nel giro della Nazionale negli anni scorsi. A Monate invece Gaeta è stato presente tra il 2002 e il 2004 per poi tornare nel 2010 fino alla stagione appena conclusa. Ora per lui l’esperienza su un terzo lago, il Maggiore, ma il tecnico riveste anche la carica di caposettore femminile FIC Lombardia.

Prima di diventare allenatore (anche nelle nazionali giovanili) Gaeta però è stato un atleta di ottimo livello per i colori del Posillipo e naturalmente con il body dell’Italia. Ha preso parte a due Olimpiadi (fu addirittura quarto nel 4 di coppia a Los Angeles ’84), disputato sette mondiali con due bronzi (Duisburg ’83 e Copenhagen ’87), ha vinto un mondiale universitario e vanta due argenti in coppa delle nazioni.

«Luino è una società di grande tradizione, con importanti prospettive di sviluppo dovute anche alle recenti migliorie apportate alla sede – sottolinea il neo tecnico – Ho accettato questa nuova sfida con grande entusiasmo: di concerto con la dirigenza e con i miei collaboratori, concentrerò subito l’attenzione sul settore giovanile che ritengo strategico per la crescita generale della Canottieri».

Soddisfatto della novità anche il presidente della Canottieri Luino, Luigi Manzo. «La società è reduce da un triennio di grandi trasformazioni culminate con la riqualificazione della sede di Luino e della base nautica di Lavena Ponte Tresa. Il nuovo Consiglio Direttivo, nel delineare le future strategie, ha unanimemente voluto un deciso rafforzamento del settore tecnico anche per meglio fronteggiare l’attuazione dei progetti di promozione e sviluppo in corso. L’inserimento di Renato Gaeta consentirà un salto di qualità per tutto lo staff tecnico. Renato e i suoi collaboratori opereranno in piena sinergia con la Presidenza e il Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli obiettivi condivisi».