La canzone di Natale 2017 di Radio Deejay

L’avete sentita la nuova canzone di Natale di Radio Deejay 2017? E’ uscita oggi (4 dicembre), il brano si intitola “Happy Christmas John”, ed è stata scritta da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti ed è cantata insieme ai DEEJAY All Stars.

Un brano molto atteso dagli ascoltatori della radio e non solo. Ogni anno infatti, sceglie un artista diverso per scrivere e cantare la canzone. L’anno scorso era stata interpretata da Elio e Le Storie Tese – i primi ad aprire quella che è poi diventata tradizione, nel 1995 con “Xmas Whith The Yours” -, l’anno precedente Cesare Cremonini. Tra gli ospiti anche i Neri per Caso con Paola Cortellesi, Jovanotti, Mario Biondi, Tiziano Ferro e tanti altri (le trovate qui).

La canzone di quest’anno sarà disponibile dalla mezzanotte del 5 dicembre (notte tra il 4 e il 5) su tutte le piattaforme streaming e di download italiane.

Sarà in vendita in due versioni: una interpretata solo dai Thegiornalisti, l’altra insieme a tutti i deejay della radio. I proventi degli acquisti digitali di quest’ultima saranno interamente devoluti ai progetti di Dynamo Camp, l’unica struttura italiana di Terapia Ricreativa pensata per ospitare minori le cui vite sono compromesse dalla malattia.