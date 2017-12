La carta d’identità diventa elettronica e aiuta chi vuole donare

L’Amministrazione comunale di Induno Olona organizza una serata informativa, aperta a tutti, per parlare della nuova carta di identità elettronica che viene già emessa dagli sportelli dell’anagrafe comunale.

“Il consenso alla donazione di organi e la carta d’identità elettronica” è il titolo dell’incontro che l’Assessorato ai servizi alla persona e l’Assessorato all’innovazione tecnologica di Induno Olona propongono nella serata del 14 dicembre in Sala Bergamaschi.

Guidati dalla dottoressa Daniela Maretti del Coordinamento prelievo organi dell’Azienda ospedaliera di Varese e dal personale dell’Ufficio Anagrafe, i cittadini apprenderanno le novità in arrivo con la carta d’identità elettronica (acronimo CIE).

Il nuovo documento, simile ad una carta di credito e corrispondente ai migliori standard europei di sicurezza, non solo contiene estremi di nascita, codice fiscale e impronte digitali, ma dispone anche di un PIN che permette l’accesso a servizi on line dedicati e consente inoltre, ai cittadini maggiorenni, di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto.

La serata ha proprio l’obiettivo di informare i cittadini perché arrivino preparati a questa richiesta d’indicazioni nel momento in cui, insieme all’impiegata dell’Anagrafe, andranno ad attivare la nuova CIE: «Esprimere la volontà di donazione di organi in modo esplicito ­– spiegano gli assessori Cecilia Zaini e Monica Filpa – segnalandolo sulla nuova carta d’identità elettronica significa credere da un lato nelle possibilità sempre più incisive della rete salvavita costituita dalle possibilità di trapianto degli organi, ma vuole anche dire non lasciare la scelta ai propri cari, in un momento già molto difficile».

L’appuntamento è per giovedì 14 dicembre alle 20.45 in Sala Bergamaschi a Induno Olona, con ingresso libero e aperto a tutti.