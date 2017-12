La Coppa Italia dà una scossa ai Bandits

I Bandits Varese dimenticano per una sera il momento difficile di campionato e ritrovano un successo nella partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. 4-1 il punteggio per i gialloneri contro l’Alleghe, una delle dirette avversarie per cogliere l’ottavo posto di Italian Hockey League, giunto comunque incompleto all’incontro.

Il Varese accede così ai quarti di finale di Coppa (la sfida era in gara unica), risultato che mette Andreoni e soci sulla strada del Milano Rossoblu, la formazione più forte tra le 12 che compongono la seconda lega tricolore. L’appuntamento è fissato per il 20 gennaio.

Al PalAlbani tutto succede dopo il primo terzo di gara, concluso a reti bianche. Il periodo centrale è infatti segnato dalle prime due reti giallonere, messe a segno da Andreoni e Pietro Borghi nel giro di 32″. Poi tocca a Ricky Privitera chiudere i conti: il numero 88 giallonero ha segnato il terzo e il quarto gol (48′ e 51′) lasciando alle Civette solo il tempo per il punto della bandiera siglato da Meneghetti.

Le due formazioni si ritroveranno di fronte – sempre a Varese – il prossimo mercoledì 27 dicembre per una sfida che metterà in palio tre punti pesantissimi per il campionato. Prima di quel match però i Bandits saranno a Pergine (sabato 23) per un turno che si annuncia molto difficile, ma non impossibile.

Coppa Italia – Ottavi di Finale

Auer Ora – Como 8-6

Kaltern Caldaro – Chiavenna 3-2

Pergine – Feltreghiaccio 6-0

Bandits VARESE – Alleghe 4-1