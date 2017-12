La Corale di Casciago compie 30 anni

Trent’anni da festeggiare, guardando al futuro. È un traguardo importante quello raggiunto dalla Corale della Parrocchia dei Santissimi Agostino e Monica di Casciago, fondata il 22 novembre 1987 nel giorno della festività di Santa Cecilia, protettrice della musica e delle corali.

«Nata sotto la direzione di Roberto Rovera, affiancato dall’organista Stefano Stocchetti, agli inizi c’era un gruppo entusiasta e giovane, composto da mamme, papà e giovani – ricorda Luciano Ferrante, membro della Corale -. Nei primi tempi c’era perfino il Registro delle Presenze, in cui il Maestro (o suo delegato) segnava le assenze a fronte di un presumibile appello. E’ inutile ricordare i nomi di tutti i coristi, anche per non far torto ad alcuno eventualmente dimenticato. Io non c’ero e sono entrato silenziosamente da pochi anni: il gruppo è meno numeroso rispetto alla propria costituzione e, quasi sicuramente, diversamente giovane…Il gruppo originario, comunque, è ancora molto ben rappresentato e, visti gli anni della Corale, da gentili signorine e giovanotti baldanzosi sono oggi giovani genitori, nonni, ma con l’entusiasmo di sempre: in occasioni speciali viene impreziosito con la partecipazione del “coretto dei bambini”».

Nella lettera inviata da Luciano Ferrante c’è anche una riflessione sul futuro della Corale, ma anche della comunità di Casciago: «I “55 fondatori” avevano sicuramente radici profonde con il territorio, molti e, prima ancora, i loro genitori e nonni avevano frequentato l’Asilo di Casciago, le Scuole Elementari del paese, l’Oratorio, erano legati da vincoli di amicizia, se non addirittura di parentela, per cui avevano aderito spontaneamente e, penso, entusiasticamente, all’iniziativa, che coronava la propria partecipazione e testimonianza dei valori che univa tutti, in un periodo storico, mi sia permesso, tranquillo. I tempi sono cambiati, i giovani estendono i propri interessi anche oltre i confini del paese, la Comunità diventa sempre più multiculturale e i tempi sono sicuramente meno tranquilli, certamente molto, troppo frenetici. Proprio davanti alle difficoltà della vita di oggi, così impregnata di principi effimeri, bisognerebbe, però, fare quadrato a difesa dei valori veri, che sicuramente sono nel cuore di tutti quelli che vivono sul territorio, dedicando anche tempo ed entusiasmo alla nostra Corale: sarebbe bello ritornare ai numeri del passato con l’ingresso di giovani cantori, pronti a far staffetta (a tempo debito!) con i … diversamente giovani. Dopo 30 anni è utile e necessario rafforzare, valorizzare il filo rosso che collega Asilo, Scuole, Oratorio (cui sono presenti tantissimi animatori), Corale, avvolgendo con esso tutta la Comunità. E’ necessario un piccolo progetto che renda nuovamente attrattiva l’iniziativa, richiamando l’interesse dei più giovani e, sicuramente, suscitare in essi il desiderio di far parte di questo modo bello e spontaneo di testimoniare i propri valori. Per il momento, con profondo rispetto, un augurio sincero e un saluto ammirato a tutti coloro che in questi trent’anni hanno dedicato tempo e passione alla Corale».