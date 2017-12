La fantasia dei ragazzi per una città più pulita

Quest’anno ai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze l’assessorato all’ecologia del Comune di Cardano ha chiesto di produrre idee pubblicitarie per incentivare i proprietari e i conduttori di cani a tenere comportamenti corretti, e in particolare a raccogliere le deiezioni dei cani.

Dopo un lungo lavoro in piccoli gruppi, accompagnato da esperti, le proposte dei ragazzi sono state sottoposte al vaglio del pubblico sul web. La votazione online per scegliere lo slogan e la foto più efficaci per la campagna di sensibilizzazione sul tema delle deiezioni canine è stata un grande successo: migliaia di voti online sono stati espressi a sostegno delle idee pubblicitarie dei ragazzi, con un grande apprezzamento per tutti gli elaborati.

Le proposte più votate dal pubblico di internet sono state poi sottoposte ad una giuria di esperti, che ne hanno scelte tre. Non capita spesso, ma questa volta giuria popolare ed esperti si sono trovati concordi: i manifesti vincitori sono “Chi raccoglie semina civiltà”, “Ogni lasciata è pestata” e “La morale è sempre quella… Non lasciare i suoi bisogni per terra!”. Gli stessi che hanno ottenuto il maggior numero di consensi online.

I vincitori sono stati annunciati ieri sera, lunedì 4 dicembre, nella serata di insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, a sottolineare un “passaggio del testimone”: ai ragazzi impegnati in questa esperienza di partecipazione civica spetterà anche il compito di portare avanti l’impegno per una Cardano più pulita.

«I ragazzi del CCRR dell’anno scorso hanno fatto un lavoro splendido» racconta Vincenzo Proto, vicesindaco e Assessore all’ecologia. «Ora i tre manifesti pubblicitari saranno stampati in grande formato ed esposti in diversi punti della città nelle prossime settimane. E ai Consiglieri di quest’anno stiamo pensando di chiedere una mano su altri temi che riguardano il decoro cittadino».