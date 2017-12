La giunta si taglia lo stipendio e dona 16 borse di studio

C’è bisogno di soldi per le borse di studio per i giovani? La giunta comunale si decurta lo stipendio e ne consegna 16 ad altrettanti giovani concittadini meritevoli. La bella iniziativa, che mira a premiare il merito e a riconciliare i cittadini con la politica (almeno quella locale), si è svolta a Mornago ieri sera, martedì.

La cerimonia di consegna delle borse di studio per l’anno scolastico 2016/2017 si è tenuta prima della riunione del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare del Comune.

Dallo scorso anno il Comune di Mornago ha cominciato a premiare i giovani cittadini mornaghesi che si sono distinti per i propri meriti scolastici.

La giunta “Viviamo Mornago” sottolinea che si tratta di uno degli impegni presi in campagna elettorale e ha istituito, nel 2016, una decina di borse di studio in aiuto degli studenti lodevoli e delle loro famiglie: ma non volendo incidere sul bilancio comunale, i membri della giunta hanno deciso di tagliarsi lo stipendio mettendo così da parte la somma necessaria.

Con detta decurtazione, tra il 2016 e il 2017, è stato possibile premiare già 16 studenti mornaghesi con otto borse di studio da 200 e otto da 300 euro. In tutto 4 mila euro.

«Le borse di studio assegnate, oltre a rappresentare un aiuto concreto a sostegno della cultura e dello studio – sottolineano dalla giunta guidata da Davide Tamborini -, rappresentano anche l’ennesimo segnale di grande attenzione dell’attuale giunta verso i giovani, al centro anche del recente progetto Mornago giovani che, iniziato nel 2017 proseguirà anche per il 2018».