La Messa di Natale con gli scout

Le celebrazioni del centenario dello scoutismo cattolico a Busto Arsizio volgono al termine. L’ultimo evento della celebrazione per degli scout cattolici non poteva che essere la Messa di Natale, che da molti anni i Gruppi scout Busto A. 1, Bustotre e Busto A.5 insieme con il Movimento degli Adulti (MASCI) celebrano tutti insieme, famiglie comprese, nella Basilica di San Giovanni, presieduta dal Prevosto mons. Severino Pagani; sarà celebrata domenica prossima 17 dicembre alle ore 15.

Quest’anno si aggiunge alla festa natalizia la fine delle celebrazioni intese però come festa dell’inizio del secondo secolo di vita dello scoutismo bustese; sarà sottolineata dalla ripresentazione del bel libro, uscito in ottobre, che racconta le tappe del primo secolo “La schiera bella, rigorosa e promettente” di Marco Torretta.

Verrà ringraziata l’Amministrazione Comunale per il riconoscimento che la Città ha dato allo Scoutismo attraverso il Patrocinio alle celebrazioni, permettendo di utilizzare spazi pubblici nell’attività di fine giugno e i Molini Marzoli per il Talkshow del 27 ottobre, oltre alla dedicazione della via “Aquile Randagie”e grande raduno di febbraio in piazza san Giovanni.

In questi giorni è stata poi rinnovata una richiesta al Sindaco per costituire un Museo Scaut; per dare continuità alla memoria di questo primo secolo di attività, si chiede di disporre di un luogo dove raccogliere le numerose testimonianze, ricordi e segni che Gruppi e singole persone sono andati accumulando nelle attività scoutistiche; molti le conservano con fatica, molti ricordi rischiano di essere diapersi; soprattutto si vogliono rendere fruibili a tutti, specialmente ai giovani scout.

Allo scopo, tra gli Adulti Scout si è formato un gruppo che vorrebbe assumere la cura e responsabilità dell’iniziativa, impegnandosi ad allestire uno spazio ancora libero esistente nel complesso dell’ex Macello (sede del Gruppo Bustotre) e ad assumerne la responsabilità e la gestione nei confronti dell’Amministrazione. Ora tocca al Sindaco e all’ Assessore all’educazione Farioli (“vecchio” amico degli scout) accettare e sostenere questa richiesta; gli scouts vorrebbero realizzarla e inaugurarla prima, molto prima, delle prossime celebrazioni centenarie…