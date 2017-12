La musica e i colori del Sud all’Auditorium

Sabato 30 dicembre 2017 alle ore 20.30 all’Auditorium Comunale di Maccagno, concerto a cura del gruppo campano dei Damadaka’, dedicato alla musica tradizionale del Meridione dell’Italia, ai suoi canti e alle sue danze.

“Viaggio a Sud” è il titolo di uno spettacolo emozionante e coinvolgente per vivere la festa, la magia del cerchio della danza, la ritualità e la devozione popolare. Nello scorso mese di settembre, i Damadaka’hanno colorato con la loro presenza il “piccolo Festival della Paesologia”, la cui seconda edizione si è tenuta a Lozzo, in una bellissima porzione del nostro Comune.

Il gruppo dei Damadaka’, composto da Dario e Daniele Barone, Mario Musetta, Michele Arpa e Margareth Ianuario, nasce agli inizi degli anni ’90, animato dalla passione per la 0,musica corale e il recupero delle antiche melodie delle feste popolari. La loro formazione proviene direttamente dalla “scuola degli anziani”, apprendendo le forme di suono, canto e ballo caratteristiche dei rituali e delle celebrazioni religiose.

Nel rispetto delle loro origini e della loro identità i Damadaka’ si esprimono sulla base di linguaggi tradizionali, arricchendoli talvolta con elementi di novità espressiva. Il risultato è una moderna interpretazione di quest’antica musica senza tradirne l’essenza, riaffermando la fondamentale importanza della parola cantata.

«Mi sembra il modo migliore per chiudere un anno davvero importante per la nostra

Comunità», dice il sindaco Fabio Passera. «Farlo con la forza di una musica

profondamente intrisa nella cultura popolare del nostro Sud mi pare ancora più bello. Ringrazio l’Associazione Culturale Confini che ci ha dato questa possibilità. La forza trascinante dei Damadaka’ sarà l’augurio più bello per un 2018 colmo di soddisfazioni».

L’ingresso è libero.