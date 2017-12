La nuova linea per Malpensa? Senza terzo binario Gallarate-Rho non conviene

I risultati dell’analisi costi/benefici – è la conclusione dello studio è che i dati «mostrano come i benefici attesi dal progetto non siano in grado di controbilanciare i costi ad esso connessi». E qui, nel computo dei costi si fa cenno sia all’investimento necessario per costruire la linea ma anche dei costi di esercizio aggiuntivi. «Tali risultati sono diretta conseguenza dell’impossibilità di sfruttare a pieno le potenzialità dell’opera a causa dello stato di saturazione della rete primaria in adduzione allo scalo aeroportuale». Vale a dire, l’elemento che anche altri osservatori esterni mettevano in evidenza (l’abbiamo citato in diversi articoli): la Gallarate-Milano è pressoché satura e già “in sofferenza”, dovendo assorbire traffico merci, lunga percorrenza (anche internazionale), treni regionali e suburbani per Luino, Varese, Arona, Domodossola.

La conclusione dello studio è che «questo collegamento, per essere efficace, non può prescindere dal quadruplicamento della Rho-Parabiago». Un intervento previsto, va detto, ma ancora da concretizzare, che richiederà l’inserimento dei nuovi binari in un territorio fortemente urbanizzato, soprattutto nel Legnanese. I tempi della Milano-Gallarate non sono ancora certi, ma intanto la Gallarate-Malpensa T2 procede spedita.

Va detto che lo studio ipotizza anche altri scenari, che prevedono anche criticità di altro genere. Un secondo scenario si chiede ad esempio “che cosa succederebbe se venisse realizzato solo il progetto di quadruplicamento Rho-Parabiago e senza modificare il progetto del Raccordo Y”. Il raccordo Y è la diramazione che da Legnano FS consentirebbe di immettersi sulla linea per Malpensa esistente, assicurando comunque il collegamento tra la linea FS e l’aeroporto.

Lo scenario ipotizza che si possa far passare ogni ora una corsa del “Malpensa Express” «proveniente da Milano Centrale sulla direttrice del Sempione» (è l’ipotesi spesso citata da chi è contrario alla nuova linea oltre Gallarate). Lo studio dice anche che «questo servizio potrebbe causare perturbazioni nell’orario di altri servizi», perché i treni che si immettono da e per Malpensa interrompono il traffico dei treni che invece proseguono verso Gallarate. Questo perchè il bivio tra le linee è “a raso”, che obbliga ad attraversare anbche i binari in senso opposto (semplificando: come un incrocio stradale con una rotonda, rispetto a uno svincolo autostradale dove non s’intersecano i flussi).

Lo studio dice che dal punto di vista economico questa ipotesi funziona di più, perché «i benefici teorici attesi dal progetto sono di gran lunga maggiori dei costi ad esso connessi». Ma rimane il problema degli incroci tra treni da e per diverse destinazioni a Legnano.