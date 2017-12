La pioggia e il vento abbassano i livelli di pm10

Secondo i dati registrati ieri (26 dicembre) dalle centraline di Arpa Lombardia, salgono a otto i giorni consecutivi di superamento della media provinciale di 50 microgrammi per metro cubo nelle province di Milano (con 75.7 µg/m3), Pavia, Lodi e Cremona. Settimo giorno in provincia di Mantova. Due giorni di superamento a Brescia, un giorno a Monza, Bergamo, Varese, Lecco, mentre in provincia di Como la media provinciale è sotto ai limiti di 50 µg/m3.

Il Servizio meteorologico regionale dell’Agenzia prevede per oggi e soprattutto domani una diminuzione delle concentrazioni, grazie al transito della perturbazione di origine nordatlantica, accompagnata prima da precipitazioni moderate e neve anche a quote collinari e, successivamente, da un rinforzo dei venti, che determinerà condizioni favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti. L’eventuale sospensione delle misure antismog previste dall’accordo del bacino padano, sarà verificata domani.

Ma, se da una parte il vento favorirà il miglioramento della qualità dell’aria, il Centro Nivometeo di Bormio avverte che in montagna provocherà condizioni di instabilità del manto nevoso, la formazione di lastroni fragili e il possibile distacco di valanghe, con pericolo classificato in 3 MARCATO. Il consiglio è quello di consultare sempre il bollettino neve e valanghe pubblicato quotidianamente sul sito dell’Agenzia.