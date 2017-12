La polizia ferma spacciatore in un centro commerciale

Una pattuglia della Volante del commissariato di Gallarate durante l’attività di controllo del territorio ha fermato e denunciato per detenzione e spaccio un uomo di 40 anni di cittadinanza marocchina. Gli agenti hanno prima notato uno strano movimento di persone attorno a un’auto in via F.lli Bandiera e subito dopo seguendo l’automobile sospetta fino al parcheggio di un vicino centro commerciale hanno sorpreso il conducente con la droga.

L’uomo, H.A. con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, è stato controllato e all’interno dell’autovettura, abilmente nascoste, gli agenti hanno rinvenuto 7 dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio. H.A. è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.