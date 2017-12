La Protezione Civile: “Sarà una notte di intense nevicate”

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di moderata criticità (codice arancione) per rischio neve a partire dalle ore 21 di domenica 10 dicembre fino alle 12 di domani, lunedi’ 11 dicembre, su Valchiavenna, Prealpi comasche-lecchesi e varesine.

LE PREVISIONI – “Dal pomeriggio di oggi ed in serata- ha spiegato l’assessore alla protezione civile, Simona Bordonali – sono possibili nevicate ovunque fino a quote di Pianura. Dalla sera, a partire dai settori meridionale Appennino, passaggio a pioggia mista a neve o pioggia con possibile fenomeno di gelicidio (pioggia che gela al suolo). Per domani, lunedi’ 12 dicembre, tempo perturbato con precipitazioni diffuse in intensificazione nella seconda parte della giornata. L’arrivo di aria mite in quota apporterà un graduale rialzo dello zero termico a partire dai settori della Pianura in estensione verso Nord. Entro mezzogiorno lo zero termico salira’ fin sui 1800/2000 metri su Appennino, Pianura e fascia Prealpina centro-orientale”.

DIFFICOLTA’ PER VIABILITA’ E TRASPORTI – Le situazioni di criticita’ per rischio neve potrebbero essere legate soprattutto a difficoltà, rallentamenti e blocchi del traffico stradale e ferroviario, oltre a possibili interruzioni della fornitura di

energia elettrica e/o delle linee telefoniche. Anche nelle zone in cui i quantitativi di neve prevista al suolo siano contenuti, non si esclude la possibile formazione di ghiaccio.

INDICAZIONI OPERATIVE – La Sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della

Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo cfmr@protezionecivile.regione. lombardia.it .