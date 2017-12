La Provincia premia i volontari di protezione civile per l’impegno al Campo dei Fiori

La Provincia premia i volontari di protezione civile. È stato il Presidente Gunnar Vincenzi ad aprire l’incontro con i volontari spiegando che «è doveroso esprimere il nostro sentimento di riconoscimento per tutto il lavoro che avete fatto, giorno e notte, durante gli incendi al Campo dei fiori. Il ruolo delle squadre antincendio boschivo sta diventando anche qui da noi sempre più importante per la tutela e salvaguardia del nostro patrimonio ambientale. Il problema degli incendi va quindi affrontato con grande impegno da parte di tutti e la collaborazione e le sinergie tra Istituzioni e i volontari di Protezione civile sono sempre più importanti per rispondere alle emergenze, ma anche per programmare tutte le necessarie azioni preventive. Sappiamo di poter contare sui volontari, sulle loro competenze e il loro impegno».

Alla consegna degli attestati di riconoscimento consegnati ai volontari è intervenuto anche il Consigliere provinciale alla Protezione civile Davide Tamborini, il quale ha sottolineato «il grande lavoro del coordinamento e di squadra che ha permesso di affrontare la delicata situazione. Provincia di Varese sa di poter contare su un sistema di Protezione civile di grande valore e per questo abbiamo sempre puntato sulla formazione e sui corsi per nuovi volontari, una risorsa preziosa per questa realtà».

Parole di ringraziamento sono state espresse anche dal Questore Giovanni Pepè e dal Viceprefetto Roberto Bolognesi, che hanno sottolineato la capacità operativa dimostrata dai volontari nei giorni dei roghi.