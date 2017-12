La Provincia: “Risolto il problema al riscaldamento del Falcone”

«Abbiamo risolto il guasto all’impianto di climatizzazione del Falcone di Gallarate che si è verificato questa mattina. Quest’ultimo problema, con ogni probabilità è stato causato dalla mancanza di energia elettrica che ieri ha impedito all’impianto di riscaldamento della scuola di partire secondo gli orari programmati. Siamo dispiaciuti per il disagio che si è venuto a creare per docenti, alunni e personale della scuola, ma purtroppo si è trattato di una circostanza che non dipende certo da noi».

La risposta ufficiale è del Consigliere provinciale Carmelo Lauricella in risposta al problema che si è verificato al riscaldamento dell’istituto e che aveva portato i ragazzi a presentarsi a Villa Recalcati a Varese per lamentarsi della situazione.

«Quello che posso dire – risponde il Consigliere – è che, già ieri, una volta segnalato il problema ci siamo attivati con la ditta responsabile della manutenzioni, la quale è prontamente intervenuta. Allo stesso modo è stato fatto questa mattina per risolvere il secondo problema. Ora gli impianti di riscaldamento e climatizzazione sono in funzione e già da domani i ragazzi troveranno la scuola al caldo. La ditta di manutenzione domani e nei prossimi giorni effettuerà una serie di monitoraggi e controlli per verificare che i problemi siano stati definitivamente risolti».