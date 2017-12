La richiesta di fallimento di Pedemontana è stata respinta

La richiesta di fallimento nei confronti della Società Pedemontana presentata al Tribunale di Milano in data 26 luglio 2017 è stata respinta dai giudici Guido Macripò, Sergio Rossetti e Amina Simonetti.

A diffondere la notizia è stata la società stessa che oggi, scongiurando il fallimento, raggiunge l’obiettivo di non vedere bloccata la propria attività e di pensare ai prossimi passi che la attendono.

Un risultato per il quale si sono spese anche le istituzioni, a partire da Regione Lombardia che poche settimane fa si era anche fatta garante dell’operazione necessaria a non far saltare i conti della società.

Il Presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda Federico Maurizio d’Andrea, dopo l’annuncio di oggi, commenta: “La decisione del Tribunale ci permette finalmente di uscire da una situazione di difficoltà in cui Pedemontana si trovava dal momento dell’istanza di fallimento presentata dalla Procura di Milano. Ora tutta l’attenzione sarà rivolta al completamento dell’opera, dichiarata da tempo strategica per il miglior funzionamento infrastrutturale della Regione Lombardia, polo trainante dell’economia nazionale”.

La decisione di oggi permette anche di procedere con l’operazione avviata da Regione ed Anas che dovrebbe portare la gestione delle tangenziali di Pedemontana di Varese e Como sotto il cappello di una nuova società creata ad hoc per la gestione delle strade lombarde.

Secondo quanto annunciato dal presidente Maroni questa operazione permetterà di rendere gratuito il passaggio dalle due tangenziali oggi a pagamento.

“Ottima notizia!!!”. Cosi’, sul suo account Twitter, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni commenta il respingimento.