La Russia è stata esclusa dalle olimpiadi invernali del 2018

La Russia è ufficialmente esclusa dalle olimpiadi invernali di Pyoengchang 2018. La decisione è stata presa dal Comitato Olimpico in seguito allo scandalo del doping che ha coinvolto il paese.

IOC suspends Russian NOC and creates a path for clean individual athletes to compete in @PyeongChang2018 under the Olympic Flag https://t.co/bKA9rpbd3y

— IOC MEDIA (@iocmedia) 5 dicembre 2017