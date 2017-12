La Sab fa festa al quinto: battuta la Pomì

Scalpo importante quello colto dalla Sab Volley Legnano nella 9a giornata di A1 femminile. Le Aquile festeggiano al termine di una maratona conclusa al quinto set contro la Pomì Casalmaggiore, formazione che un anno e mezzo fa sollevava al cielo la Coppa dei Campioni.

La squadra di Pistola (foto L. Marini) è stata brava a reagire dopo la sconfitta nel primo set, dominato dalle cremonesi e ha replicato a suon di servizi vincenti (4 ace, tre di Degradi) nella seconda frazione, chiusa da Newcombe. Altro strappo della Pomì nel terzo set, nel quale l’equilibrio è durato solo fino a metà. Poi le ospiti hanno allungato con il servizio di Pavan mentre Legnano non è riuscita nella rincorsa.

Ma la Sab ha tenuto il meglio del repertorio per il gran finale: nel quarto set lungo testa-a-testa fino allo sprazzo di Pencova per il 21-18. Colpo di coda Pomì per il 23 pari, ma chiusura da fenomeno di Newcombe per il 25-23 e quindi per il tie-break.

Un “quinto” lunghissimo, praticamente come un set ordinario: Legnano guadagna ben sette match point (due quelli di Casalmaggiore) e trova nel muro di Caracuta il colpo vincente e definitivo.

Per le Aquile è così arrivata la terza vittoria in campionato, nonostante una situazione non semplice: assente l’infortunata Ogoms, a mezzo servizio invece Pencova che però è risultata decisiva. Caracuta ha potuto servire a ripetizione Mingardi (26 punti) e la MVP di serata Degradi mentre Newcombe ha offerto una prova solidissima. Bene anche la difesa, con Lussana insostituibile.

Sab Legnano – Pomì Casalmaggiore 3-2 (18-25, 25-18, 15-25, 25-23, 23-21)



Legnano: Degradi 19, Bartesaghi, Lussana (L), Pencova 11, Cumino, Mingardi 26, Martinelli 4, Coneo, Cecchetto, Caracuta 3, Newcombe 16, Drews 2. All. Pistola.

Casalmaggiore: Martinez ne, Cyr ne, Napodano, Sirressi (L), Guiggi 8, Pavan 15, Starcevic 17, Guerra 22, Zago, Lo Bianco, Stevanovic 12, Rondon 4, Zambelli ne. All. Lucchi.

Arbitri: Prati e Bassan.

Note. Battute vincenti: L 9, C 8. Sbagliate: L 12, C 9. Muri: L 10, C 11. Spettatori: 770.