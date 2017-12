“La scatola degli istanti perduti”, presentazione a La Residenza

Un libro che racconta la memoria e l’amicizia, la capacità di superare indenni anche le più grandi tragedie della storia grazie ai legami veri e duraturi: è tutto questo e anche di più “La scatola degli istanti perduti”, romanzo opera prima di Nadia Bordoni che la stessa autrice presenterà a La Residenza alle 17 di mercoledì 13 dicembre.

Dalla presentazione del libro a cura di Biblion Edizioni:

«Un gruppo eterogeneo di ragazzi di diverse età e nazionalità si ritrova ogni estate per le vacanze. Tra di loro nasce una profonda amicizia, subito resa precaria dall’avvento del Terzo Reich e dallo scoppio della seconda guerra mondiale. Ma la storia del loro legame supera avversità e distanze, a riprova che, anche quando i soprusi e l’ingiustizia prendono il sopravvento, c’è chi non si arrende al male, andando oltre le apparenze e le divisioni imposte dalla storia. Un emblema della speranza che, nemmeno nei momenti più bui, deve abbandonare l’umanità».

«Parlavano, ridevano, scherzavano, mischiando le loro lingue d’origine poiché ormai avevano imparato a dialogare con un variegato vocabolario a seconda della situazione. Quando litigavano iniziavano ora in una, ora nell’altra lingua usandole un po’ tutte come a comporre un puzzle, in una buffa e allegra babele di parole».