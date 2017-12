La scrittrice Sara Magnoli protagonista del Festival del libro per ragazzi a Gallicano

A Gallicano, in Garfagnana, venerdì 15 dicembre si apre la seconda edizione del Festival del libro per ragazzi, che vedrà protagonista anche la giallista (e autrice per ragazzi) fernese Sara Magnoli, affiancata dal collega e amico Gino Marchitelli.

Il festival è promosso dall’Amministrazione comunale di Gallicano, in collaborazione con l’associazione “L’Aringo” e “Tra le righe libri”: è un evento che vuole essere un punto di riferimento, stimoli e idee per l’intero territorio della Valle del Serchio, promuovendo la cultura letteraria.

«Questa vuole essere un’iniziativa culturale legata al libro e alla lettura – ricordano l’assessore del piccolo Comune Serena Da Prato, la presidente dell’Aringo Antonella Cassettari e l’editore Andrea Giannasi – che coinvolge scrittori, lettori, gruppi teatrali, in collaborazione con tutte le scuole di ogni ordine e grado, le Proloco, le biblioteche, le associazioni culturali nonché le famiglie degli alunni».

L’edizione 2017 vedrà la realizzazione di laboratori didattici venerdì 15 dicembre dalle ore 14 presso l’Istituto Comprensivo di Gallicano.

I ragazzi incontreranno appunto Gino Marchitelli e Sara Magnoli.

L’autore milanese presenta un laboratorio in un percorso narrativo e musicale legato alla storia dei topolini Ben, Tondo e del gatto Peppone, legato alla diversità, all’accettazione dell’altro nella valorizzazione delle sue peculiarità, all’attenzione per tutti. Il progetto di Gino Marchitelli si lega anche ad un ulteriore percorso a sostegno dei bambini delle zone terremotate dell’Abruzzo. Durata dell’incontro un’ora e mezza sulle classi I, II e III; senza limite di numero di bambini

Sara Magnoli realizza un laboratorio sviluppando il genere giallo in maniera interattiva con i ragazzi. Dopo una breve introduzione sul giallo come genere passando per la letteratura, ma anche la matematica, il cinema e la gastronomia, le bambine e i bambini vedranno come una storia cambia a seconda della musica e delle immagini e loro stessi inizieranno a scrivere alcuni incipit che potranno servire da base per sviluppare in seguito racconti. L’incontro dura un’ora e mezza con classi dalle IV Primaria alle III secondaria di primo grado, usando uno schermo video per mostrare immagini e far ascoltare musiche.

Durante l’evento verranno regalati ad ogni classe i libri della Collana KIDS di tralerighe libri dedicata alle letture dei bambini. “Girabonda” – che è anche protagonista del logo dell’evento 2017 – creata da Simonetta Simonetti, la storia di diversità e disabilità a scuola di Caterina Frustagli e le favole di Bartolomeo di Monaco, andranno ad arricchire le biblioteche della classi.