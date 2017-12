“La sicurezza delle manifestazioni”, a Malnate l’incontro tra le polizie locali

Sono stati 130 i partecipanti delle polizie locali delle province di Varese, Como, Monza, Milano e Pavia, oltre che ad alcuni sindaci e responsabili Suap, all’incontro che si è svolto ieri, martedì 12 dicembre, a Malnate dal titolo “La sicurezza delle manifestazioni tra Safety e Security”.

Sono intervenuti anche il tenente colonnello Federico Ninni, responsabile del reparto operativo dei carabinieri di Varese, il comandante stazione carabinieri di Malnate e i sottufficiali della guardia di finanza di Gaggiolo.

Il sindaco Samuele Astuti: «Colgo l’occasione per ringraziare la Polizia Locale di Malnate per il grande lavoro che svolge quotidianamente per la sicurezza, tema che ci sta particolarmente a cuore. Ringrazio molto anche Foxpol che ha supportato nell’organizzazione del convegno odierno e tutti gli amministratori e operatori di Polizia Locale che hanno partecipato alla giornata odierna».