La sicurezza sul lavoro si impara a scuola: premiato il progetto “Safe School 2.0”

La sicurezza si insegna a scuola: dalla primaria sino alle superiori. È stato premiato a Roma al Ministero dell’Istruzione il progetto “Safe School 2.0” realizzato nel 2015 da una rete di scuole che vedeva l’Ite Tosi capofila e gli istituti Falcone di Gallarate, ISIS Valceresio di Bisuschio e IC Cardano di Gallarate. ( clicca qui per conoscere il progetto)

Il progetto era inserito nel bando “Memory Safe” lanciato dallo stesso Miur che a Roma, nei giorni scorsi, ha premiato i 40 miglior interventi.

Il lavoro realizzato dalla scuole varesine aveva portato alla costruzione di cinque moduli digitali per parlare di salute e sicurezza con diversi strumenti a seconda delle fasce di età: dalle immagini e racconti per i più piccolissimi ai quiz e cruciverba interattivi per i ragazzi delle superiori.

La premiazione è avvenuta nel corso di un convegno indetto dall’INDIRE dal titolo: “Dalla cultura della sicurezza all’alternanza scuola lavoro”.

Ha introdotto l’evento il Direttore Generale di Indire, Flaminio Galli, che, dopo aver presentato gli ultimi dati sugli infortuni lavorativi e sulle malattie professionali, ha posto l’accento sul ruolo centrale che la scuola assume nella formazione di una cultura della sicurezza; lo studente consapevole di oggi non sarà un lavoratore infortunato domani; la sfida del domani è, quindi, quella della sicurezza come prevenzione, come cultura e come sinergia tra diverse istituzioni che, partendo dalla scuola, contribuiscano a formare i lavoratori consapevoli di domani. Giovanna Boda, Capo Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, Franco Bettoni, Presidente Nazionale ANMIL, Fabio Pontrandolfi, Area Lavoro e Welfare di Confindustria, Michele Lepore, Docente di Diritto della sicurezza sul lavoro alla Sapienza Università di Roma hanno partecipato al dibattito confrontandosi sulle tematiche della sicurezza, sul ruolo fondamentale della scuola nella cultura della prevenzione e della sicurezza, sull’efficacia della normativa vigente, sulla percezione del rischio, sulle pari opportunità. Nella seconda parte della giornata si è svolto un seminario tecnico conclusosi con la premiazione dei progetti vincitori.