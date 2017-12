Per la Sport Commission si annuncia un 2018 ricchissimo

Saranno almeno una cinquantina gli eventi in calendario nel 2018 inclusi nel programma redatto dalla Varese Sport Commission, l’iniziativa voluta da Camera di Commercio per sostenere le manifestazioni sportive capaci di attrarre turisti sul territorio provinciale.

Durante la convention organizzata alle Ville Ponti, i responsabili di Varese Sport Commission hanno fatto il punto sul primo anno e mezzo di attività, svelando nel contempo il calendario per i prossimi dodici mesi. Che, come accennato, appare davvero molto ricco ed esteso su tutto l’arco del 2018, con l’avvio dedicato alla scherma (Circuito Europeo U23 e prova nazionale paralimpica, entrambi a Busto) e la chiusura con la “Pedala con i campioni” dell’8 dicembre a Brinzio.

Nel mezzo una lunga serie di appuntamenti, noti e meno noti: dal Rally dei Laghi ai tornei pasquali di basket giovanile, dai campionati di volo a vela alle regate di canottaggio (a giugno i Tricolori Assoluti e quelli Under 23, a luglio il Festival dei giovani) fino a tutti i grandi appuntamenti con il ciclismo (Trofeo Binda, Tricolore U23, Mondiale di Gran Fondo, Tre Valli Varesine).

– QUI l’elenco completo –

Restano da definire altri eventi che potrebbero essere assegnati in seguito a candidature come le Finali del Campionato Primavera di calcio di cui abbiamo parlato in QUESTO articolo.



Alle Ville Ponti è arrivata anche una novità importante: la VSC sarà affiancata da Mapei Sport (la branca sportiva della holding di Giorgio Squinzi che ha una sede a Olgiate Olona) per assegnare un assegno di ricerca di 10mila euro, intitolato al grande Aldo Sassi, che andrà a un laureato in scienze motorie.

Tornando invece all’anno che si sta concludendo, nel corso della convention è stato anche attribuito un premio alle tre realtà sostenute dalla VSC che hanno portato il maggior numero di pernottamenti in provincia. Si tratta della Gran Fondo Tre Valli Varesine organizzata dalla “S. C. Binda” (1.500 pernottamenti), del Gensan Italian Showdown di fitness a Malpensafiere (1.25o) e ai Campionati Italiani U23 di canottaggio alla Schiranna (1.200).

Chiusura in dolcezza invece con la torta della Pasticceria Bacilieri di Marchirolo, punto di riferimento ben noto per ciclisti, motociclisti e runner che si allenano sulle strade dell’Alto Varesotto.