La street art colora la città: cabine semaforiche come quadri

Seconda tornata di artisti coinvolti per colorare la città. Oggi, sabato 2 dicembre, otto artisti hanno lavorato per trasformare le cabine semaforiche grigie e anonime in Varese, in “tele” colorate ispirate al tema: “Varese, tra giardini, laghi e monti”

« Il Comune di Varese lo scorso giugno – ha spiegato l’assessore Francesca Strazzi – ha lanciato un concorso insieme all’associazione Wg Art.it e alla galleria Punto sull’Arte di via Sant’Antonio per coinvolgere giovani pittori o artisti affermati nel creare un’opera dedicata alla nostra città. Abbiamo ricevuto numerose adesioni e così si è deciso di partire nella trasformazione delle cabine. Cinque sono già state realizzate e oggi tocca ad altre otto. In tutto saranno una quarantina dislocate nei diversi quartieri varesini».

Nella giornata odierna si sono messi all’opera artisti varesini ma anche provenienti da altre città come Milano, Biella e Pavia.

In primavera, l’opera di trasformazione proseguirà per concludersi in estate quando verrà creato un opuscolo da distribuire per spiegare meglio i diversi lavori e creare il percorso artistico.

L’iniziativa, che non inciderà sul bilancio comunale, è stata resa possibile dal coinvolgimento della galleria d’arte che riconosce un contributo spese e dalla voglia degli artisti di lasciare una segno colorato alla città.