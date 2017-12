Per la Uyba scocca l’ora dell’Europa

Tempo di Europa per Uyba! Le farfalle, lanciatissime in campionato, tornano a tuffarsi in quella Cev Cup che è già stata sollevata ben due volte al cielo dalla società biancorossa. Ricordi dolcissimi quelli di Baku 2010 e Busto 2012, ben fissati nella memoria di chi era sul campo e di chi tifava da casa nelle due finali vinte dalla squadra di Parisi. (Foto G. Alemani/Volleybusto)

Questa volta il cammino continentale delle ragazze di Mencarelli – che ritrovano la Yamamay come primo sponsor nella circostanza – comincia da viale Gabardi, dove martedì sera (12 dicembre, ore 20,30) arriveranno le bosniache dello Zok (Ženski Odbojkaški Klub) Jedinstvo di Brcko. Le avversarie di Busto sono la squadra simbolo del volley bosniaco, schierano solo atlete locali e in patria hanno vinto undici scudetti consecutivi cui vanno aggiunte nove coppe nazionali.

La Uyba parte favorita, ma Diouf e compagne devono dare la dovuta attenzione a una squadra che ha comunque preso parte ai preliminari di Champions, uscendo al secondo turno contro le slovene del Maribor. Il tecnico Pezerovic dovrebbe schierare al palleggio Kostic in diagonale con Slijepcevic; Dragutinovic e Gajic sono le centrali titolari mentre in banda giostrano Mitrovic e Radovic. Ivkovic infine è il libero più affidabile. Tutte disponibili le giocatrici biancorosse, uscite vincenti sabato dalla lunga battaglia contro Casalmaggiore.

I due punti conquistati a Cremona e i risultati dagli altri campi (tutte le partite del 10° turno si sono concluse al tie-break!) hanno permesso a Busto di restare al terzo posto solitario di A1, a un solo punto da Novara e a -3 dalla capolista Imoco. Una posizione che deve dare grande fiducia a Bartsch e socie in vista dell’impegno europeo che avrà il suo match di ritorno il prossimo 10 gennaio nella città bosniaca.

Yamamay E-Work Busto Arsizio – Zok Bimal-Jedinstvo Brcko

Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Brcko: 1 Slijepcevic, 2 Mitrovic, 3 Biberdzic, 4 Kenjalo, 5 Radovic, 6 Krstojevic, 7 Dragutinovic, 8 Ivkovic (L), 9 Gajic, 14 Vidakovic, 15 Kostic Vera, 16 Kostic Rada. All. Pezerovic.

Arbitri: Vasileiadis e Calleja.