La Via dell’Amore riaprirà nel 2021. Uno dei panorami più belli e conosciuti al mondo, tornerà accessibile al pubblico grazie ad un finanziamento di 16 milioni, per la precisione 15 milioni 712 mila euro comprensivi di Iva, come riportato da Repubblica.it.

Monumento nazionale, il ministro Dario Franceschini l’ha inserita nell’elenco dei beni di “interesse culturale” qualche settimana fa, la Via dell’Amore è storicamente uno dei luoghi più visitati delle Cinque Terre, in Liguria.

Chiuso dal 2012, a cause di frane provocate da forte alluvioni, il percorso si trova tra Riomaggiore e Manarola. E’ un percorso di 800 metri di panorama mozzafiato che ha alle spalle una leggenda che lo rende ancora più romantico e attrattivo.

Ora, come annunciato dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ci sono i fondi per far iniziare i lavori e fare in modo che la via sia percorribile e sicura. Chi si aggiudicherà i lavori tramite gara europea potrà gestire la Via per13 anni (in realtà 15 poiché due anni è il tempo previsto di durata dei lavori) che poi tornerà al Comune. Per il rientro dei fondi, è probabile che l’accesso alla via verrà poi messo a pagamento. Si stima un milioni di visitatori all’anno.

Lo studio di fattibilità tecnico economico è stato finanziato in larga parte da Filse ed è firmato dalla società Eidos, dall’ingegnere Mauro Tirelli e dal consulente Carlo Isola.