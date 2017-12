Quando la violenza sulle donne non ha confini

Si è svolto questa mattina un convegno che ha affrontato la tematica della violenza di genere nel territorio, organizzato dall’assessorato ai Servizi Educativi e alle Pari Opportunità del Comune di Varese e dal Gruppo Consolare dell’America Latina e i Caraibi nel nord Italia, rappresentato dalla sua Presidentessa e Console del Messico a Milano, Marisela Morales. All’incontro erano presenti il sindaco Davide Galimberti, l’assessore Rossella Dimaggio e il Questore di Varese, Giovanni Pepè.

Durante l’evento è stato presentato il progetto di supporto alle donne latinoamericane vittime di violenza denominato “Comunità Latinoamericana e Istituzioni Italiane Unite per Aiutare le Donne ad Uscire dal Silenzio”, co-finanziato dalla Regione Lombardia e promosso dall’Associazione “Anacaona Mujeres Dominicanas en Italia”, in partenariato con il Gruppo Consolare dell’America Latina e i Caraibi nel nord Italia, i Consolati di Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Messico, Perú e Repubblica Dominicana, il Tribunale di Milano, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, il Centro Antiviolenza C.A.V. dell’Ospedale Vittore Buzzi, il Consultorio AIED e l’Università degli Studi di Milano.

L’incontro è stato l’occasione di riunione e confronto con gli attori della Rete Interistituzionale Antiviolenza di Varese e i membri della comunità dell’America Latina.

Durante il convegno sono stati illustrati gli obiettivi, le azioni e i risultati conseguiti grazie al progetto, così come le esperienze dei suoi promotori e i dati emersi attraverso l’elaborazione metodologica delle informazioni raccolte dall’Università degli Studi di Milano.

Sono stati trattati inoltre le diversità culturali, sociali e storiche delle donne dell’America Latina che risiedono in Lombardia, con un particolare approfondimento sull’importanza della conoscenza dei propri diritti e delle condizioni per poterli esercitare e pretenderne il rispetto nella società come responsabilità comune, alla luce della normativa italiana.