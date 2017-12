Ladri di notte nella scuola, aule scassinate e 8 pc rubati

Sono entrati di notte e hanno rubato 8 computer dalle aule dell’istituto scolastico di via Cavour.

È successo a Buguggiate dove ignoti si sono introdotti negli spazi scolastici e, dopo aver scassinato le porte di 8 aule, hanno asportato i pc che servivano per far funzionare le Lim, le lavagne luminose in dotazione alla didattica.

Quel materiale era stato acquistato grazie agli sforzi dell’associazione genitori e ora lascia gli insegnanti sprovvisti di uno strumento diventato importante per insegnare agli alunni.