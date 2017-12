Ladro maldestro si arrampica per rubare, ma cade dal balcone

Tenta di rubare in una casa a Malnate, ma cade dalla finestra. Il protagonista del maldestro tentativo di furto nell’abitazione di un avvocato di Malnate è un cittadino rumeno di 38 anni, già conosciuto alle Forze dell’Ordine e residente a Varese.

L’uomo si è introdotto nel giardino della casa, ha tentato di scavalcare un muro per poi entrare dalla finestra, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo da un’altezza di circa 2 metri, perdendo momentaneamente i sensi.

Gli abitanti della casa, insospettiti dal rumore, hanno subito avvertito le forze dell’ordine: i carabinieri della Stazione di Malnate, coadiuvati da quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Varese hanno arrestato un trentottenne romeno, con l’accusa di tentato furto in flagranza prima che questi si desse alla fuga. L’uomo è stato trattenuto in stato di arresto nella camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Malnate, in attesa del processo con rito direttissimo.