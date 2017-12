Il Lago Maggiore mai così basso dal 1942

40 centimetri e mezzo sotto lo zero idrometrico. E’ questo il livello del Lago Maggiore registrato nella mattina di lunedì 4 dicembre, il più basso mai toccato in questo periodo (foto Luca Leone).

La perturbazione che era prevista nel weekend -ma che non è mai davvero arrivata- ha fatto infatti scivolare ancora più giù il livello già basso del Verbano, raggiungendo così il livello minimo del periodo mai registrato dal 1942 ad oggi, da quando cioè sono iniziate le misurazioni ufficiali.

Una vera e propria emergenza per un lago che vive un periodo di siccità che si protrae ormai da anni e che è reso emblematico dal fatto che il valore medio che il secondo bacino più grande d’Italia dovrebbe avere in questo periodo è di 106 centimetri sopra lo zero. In pratica quasi un metro e mezzo più in alto di dove si trova oggi. Una questione di centimetri che equivale, però, a miliardi di litri. Ogni centimetro del lago, infatti, contiene 2 miliardi di litri d’acqua e questo significa che al momento all’appello nel serbatoio ne mancano circa 300 miliardi.

Ma nei prossimi giorni la situazione rischia di peggiorare ulteriormente, diventando di fatto ingovernabile. Il sistema di regolazione delle acque in uscita dal lago e in ingresso nel Ticino può funzionare solo fino a quando il livello del lago non scende al di sotto di quota -50 centimetri. Una volta raggiunta quella soglia non sarà possibile regolare in alcun modo il livello del lago, con enormi rischi sia per il lago che per il Ticino. Già oggi nel secondo fiume d’Italia entra solo un terzo dell’acqua che normalmente dovrebbe essere immessa nel suo letto e se verrà raggiunta quella soglia il rischio sarà quello di vedere il Ticino praticamente asciutto.