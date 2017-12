L’allarme impazzisce e il consiglio comunale si trasferisce

Consiglio comunale in trasferta a Saronno a causa di un insolito malfunzionamento dell’allarme antintrusione e antincendio del palazzo dell’Insubria di piazza Santuario dove ha sede sala Vanelli, tradizionale location delle assemblee cittadine.

La seduta, per l’approvazione tra l’altro del bilancio di previsione, era prevista per le ore 20 in Sala Vanelli a Palazzo dell’Insubria. Ma in realtà alle 19,30 sono partiti i due allarmi con due fastidiose sirene all’interno e all’esterno del palazzo.

Il personale comunale è riuscito a bloccare intorno alle 20 quello antintrusione mentre quello antincendio ha continuato a suonare no stop. Così il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli ha deciso di spostare l’assemblea al primo piano del Municipio. Qui la seduta è iniziata alle 21 con qualche problema di audio.